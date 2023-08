BPOL NRW: Raub mit Waffen - Bundespolizei stellt 20-Jährigen

Essen - Velbert (ots) - Am Sonntagmorgen (20. August) soll ein Mann in einem Regional-Express in Richtung Essen Hauptbahnhof eine jungen Dame begrapscht haben. Die Bundespolizei konnte den Täter stellen. Gegen 07:45 Uhr meldete sich telefonisch ein Zugbegleiter und gab an, dass es in dem RE 11 zwischen den Hauptbahnhöfen Bochum und Essen zu einem Sexualdelikt ...

