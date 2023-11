PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Professioneller Ladendieb gesucht - Öffentlichkeitsfahndung mit Bildmaterial der Videoüberwachung

Limburg (ots)

Professioneller Ladendieb gesucht - Öffentlichkeitsfahndung mit Bildmaterial der Videoüberwachung, Limburg, Josep-Schneider-Straße, Freitag, 30.06.2023, 12:45 Uhr

(wie) Nachdem im Juni ein professioneller Ladendieb in Limburg Gegenstände gestohlen hat, wendet sich die Polizei nun mit einem Bild der Videoüberwachung an die Öffentlichkeit. Die Tat ereignete sich am Freitagmittag, dem 30.06.2023.

Der bisher unbekannte Täter hatte sich in einen Elektrofachmarkt im Einkaufszentrum "WerkStadt" am Limburger Bahnhof begeben. Dort entnahm er vier elektrische Rasierer aus einem Regal und steckte sie in eine mitgebrachte blaue Tasche. Diese war offensichtlich so präpariert, dass die Sicherungssysteme des Marktes beim Verlassen mit der nicht bezahlten Ware nicht auslösten.

Da bisherige Ermittlungen nicht auf die Spur des Täters führten, wurde durch die Limburger Staatsanwaltschaft ein Beschluss zur Veröffentlichung der Aufzeichnungen beim Amtsgericht erwirkt. Der von der Kamera erfasste Täter sah wie folgt aus: kurze dunkel Haare, schlanke Statur, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover, blauer Jeans und weißen Turnschuhen.

Wer die Person auf dem Bild wiedererkennt oder Angaben zu deren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit der Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

