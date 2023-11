PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung PD Limburg-Weilburg vom 18.11.2023

Limburg (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Diebstahl Baustellenbeschilderung

Zeit: Freitag, 17.11.2023, 21.26 Uhr

Ort: Limburg, Westerwaldstraße 36

Mehrere Jugendliche haben Teile der Beschilderung einer Baustelle (Warnbake) gestohlen. Ein Zeuge teilte dies der Polizeistation Limburg mit. Die Jugendlichen, die sich in Richtung Innenstadt entfernten, konnten wie folgt beschrieben werden: - Ca. 15- 20 Jahre alt - 160 - 170 cm groß - Schlank - trugen dunkle Kleidung - standen alle unter Alkoholeinwirkung Die Fahndung durch eine Streife der Polizeistation Limburg verlief ergebnislos. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Zeit: Freitag, 17.11.2023, 18.27 Uhr

Ort: Gemarkung Ahlbach, Einmündung L 3063/ K 498

Ein aus Richtung Ahlbach kommender 18 - jähriger, übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden 48 - jährigen Pkw - Fahrer aus Offheim. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrer der Pkw´s erlitten durch die Wucht des Aufpralls leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in die Krankenhäuser Limburg und Weilburg verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 23.000 EUR.

Trunkenheit im Straßenverkehr, Unfallflucht

Zeit: Freitag, 17.11.23, 21.33 Uhr

Ort: Bad Camberg, Limburger Straße 41 Ein 51 - jähriger Fahrzeugführer eines grauen Peugeot befand sich in einer Gaststätte in der Limburger Straße. Gegen 21.33 Uhr verließ er das Lokal nachdem er dort offenbar Alkohol konsumiert hatte. Beim Ausparken kollidierte er vor der Gaststätte mit einem dort geparkten schwarzen Mercedes E 220 eines 39 - jährigen aus Bad Camberg. Dies konnte durch Zeugen beobachtet werden. Durch eine Streife der Polizeistation Limburg konnte der 51 - jährige dann an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Da der Alkoholkonsum sich bestätigte, wurde er zur Polizeistation Limburg verbracht. Dort wurde bei ihm eine Blutprobe genommen. Er muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und der Trunkenheitsfahrt verantworten.

Sachbeschädigung durch Feuer

Zeit: Samstag, 18.11.2023, 02.45 Uhr

Ort: Merenberg, Hofwiesenstraße Der Inhalt einer Mülltonne, die im Garten untergebracht war, angezündet. Dadurch wurde der Müllbehälter beschädigt, der Sachschaden wird auf 200 EUR geschätzt. Die Feuerwehr Merenberg löschte den Brand, Personen kamen nicht zu Schaden. Der Hintergrund der Tat ist unbekannt, Hinweise auf die Täter gibt es derzeit noch nicht. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Weilburg (Tel.: 06471-93860) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell