Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gemeinsame Pressemeldung der Bundespolizeidirektion München und der Bayerischen Grenzpolizei

Neue Kontrollstelle in Neuhaus am Inn

München (ots)

NEUHAUS AM INN (LKR. PASSAU) - Seit heute (9. Oktober 2023) werden die Grenzkontrollen zu Österreich im Bereich Neuhaus am Inn durch Beamtinnen und Beamte der Bayerischen Grenzpolizei ausgeweitet.

Nach wie vor ist Bayern in erheblichem Maße von illegaler Migration betroffen. Im Zeitraum von Januar bis August 2023 sind die Zahlen der unerlaubten Einreisen und Schleuserfälle auf hohem Niveau weiter gestiegen. Zwischen den Bereichen Passau und Burghausen registrierten die Bayerische Grenzpolizei und die Bundespolizei eine deutliche Zunahme von Großschleusungen mit Gruppen von mindestens zehn Migranten.

Nachdem die zuständige Bundespolizeidirektion München die zur Durchführung eigenständiger Grenzkontrollen durch die Bayerische Grenzpolizei erforderliche Anforderung gestellt hat, finden ab dem 9. Oktober 2023 temporär flexible Grenzkontrollen am Grenzübergang Neuhaus am Inn - Neue Brücke statt. Die Grenzübergänge Neuhaus am Inn - Alte Brücke und Obernberg werden zudem verstärkt überwacht. Die Kräfte der Grenzpolizeiinspektion Passau werden dabei von Einsatzkräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt.

Die Einsatzmaßnahmen sind eine Reaktion der Bundespolizei auf die in den vergangenen Monaten signifikant gestiegene Anzahl von Schleusungen, die unter teils lebensgefährlichen Umständen stattfinden. Die Dauer der Maßnahme wird davon abhängen, wie sich die grenzpolizeiliche Lage weiterentwickelt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell