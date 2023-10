Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Über den Dächern Deutschlands: Piloten trainieren für den Gebirgseinsatz

München (ots)

Sankt Augustin - Die Bundespolizei-Fliegergruppe ist in der Zeit vom 9. bis 20. Oktober 2023 erneut zu Gast bei der Bundespolizei-Fliegerstaffel in Oberschleißheim (BPOLFLS OBS). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 42. Ausbildungslehrganges für Hubschrauberpiloten/-innen und Flugtechniker/-innen der Länder erhalten hier eine Einweisung zum Fliegen im alpinen Gelände. Von ihrer Basis starten die Besatzungen jeweils gegen 9 Uhr in die Alpenregion, um die erforderlichen Flugeinweisungen zu erhalten und kehren gegen 17 bzw. 18 Uhr zurück. Hieran sind mehrere Hubschrauber des Bundes und der Polizeien der Länder beteiligt. Durch diese unabdingbare Ausbildungsmaßnahme kann es zeitweise zu Beeinträchtigungen durch Fluglärm kommen. Hierfür bittet die Bundespolizei um Verständnis. Für Pressevertreter besteht die Möglichkeit, sich am Mittwoch, den 11. Oktober 2023, 11 Uhr, im Bernauer Moor und am Dienstag, den 17. Oktober 2023, 11 Uhr, auf dem Gelände des Luftsportvereins Füssen e.V. über die Ausbildung zur Berufshubschrauberpilotin bzw. zum Berufshubschrauberpiloten und die Einsatzmöglichkeiten der Hubschrauber der Bundespolizei zu informieren. (An beiden Terminen - kein Mitflug möglich). Ansprechpartnerin vor Ort (9. bis 20. Oktober 2023): PHKin Melanie Heckmann

