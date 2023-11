PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ 125er Leichtkraftrad gestohlen +++ Einbrecher in Limburg aktiv +++ Von Fahrbahn abgekommen und verletzt +++

Limburg (ots)

1. 125er Leichtkraftrad gestohlen,

Bad Camberg-Schwickershausen, Auf der Steinrutsch, Freitag, 17.11.2023, 22:00 Uhr bis Samstag, 18.11.2023, 08:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Schwickershausen ein Leichtkraftrad aus einem Carport gestohlen worden. Bisher Unbekannte begaben sich im Schutze der Dunkelheit zu dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf der Steinrutsch". Dort betraten sie den Carport und entwendeten das dort abgestellte und abgeschlossene rotschwarze Enduro-Leichtkraftrad (125ccm) mit dem amtlichen Kennzeichen LM-B 104 im Wert von knapp 3.000 EUR. Wie und wohin das Motorrad abtransportiert wurde ist unbekannt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Einbrecher in Limburg aktiv,

Limburg, Stadtgebiet, Donnerstag, 16.11.2023 bis Montag, 20.11.2023

(wie) Über das vergangene Wochenende waren in Limburg Einbrecher aktiv und sind in verschiedene Häuser eingestiegen. In der Limburger Straße in Eschhofen hebelten die Unbekannten ein Fenster an einem Einfamilienhaus auf und öffneten zudem gewaltsam eine Kellertür. Aus dem Inneren wurde offenbar nichts entwendet aber die Täter beschmierten eine Wand im Keller mit Sprühfarbe. Bargeld entwendeten Einbrecher aus einem Haus in der Albanusstraße in Lindenholzhausen, nachdem sie über ein eingeschlagenes Kellerfenster in das Gebäude eingedrungen waren. Beim Durchsuchen des Hauses entdeckten die Diebe dann das Bargeld und verschwanden damit. In der Westerwaldstraße hatte sich Einbrecher Zugang zu den Kellern zweier Mehrfamilienhäuser verschafft. Dort wurden dann drei Kellerräume gewaltsam geöffnet und Werkzeug, Sportausrüstung und Motorradbekleidung gestohlen. Außerdem wurde die Bremsleitung eines Pedelecs durchtrennt. In allen Fällen konnten die Täter unerkannt entkommen. Sachschäden und Wert der Beute summieren sich auf circa 4.000 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Von Fahrbahn abgekommen und verletzt, Brechen, Bundesstraße 8, Dienstag, 21.11.2023, 08:40 Uhr

(wie) Am Dienstag ist ein Autofahrer bei Brechen von der Fahrbahn der B 8 abgekommen und dabei verletzt worden. Der 18-Jährige befuhr mit einem Citroen die B 8 von Niederselters in Richtung Oberbrechen. In einem Kurvenbereich nach einem Friedhof verlor er hierbei aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt, weshalb ihn der Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus brachte. Angehörige kümmerten sich schließlich um die Abschleppung des Pkw. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 6.000 EUR.

