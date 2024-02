Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Seniorin betrogen - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 11:30 Uhr, wurde eine 91-jährige Soesterin Opfer eines Betruges. Der Betrüger suchte die Seniorin zuhause in der Straße Jungferngärten auf und gab sich als Vertreter einer Krankenversicherung aus. Er forderte die Dame auf, eine nicht bezahlte Rechnung in Bar zu begleichen. Die Seniorin verwies auf ihre Tochter, daraufhin spielte der Betrüger der Seniorin ein Telefonat mit ihrer Tochter vor. Anschließend übergab die 91-Jährige dem Unbekannten ein Teil der geforderten Summe. Der Betrüger entwendete unbemerkt eine weitere Summe aus der Geldbörse und verließ die Wohnung. Wer Hinweise zum Täter oder zum Fahrzeug des Betrügers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: schlanker Mann mit Glatze, er trug eine graue Jacke oder Overall, er sprach akzentfrei.

Gestern, gegen 12:10 Uhr kam es zu einen Betrugsversuch gleicher Art. Der Betrüger suchte eine 92-Jährige Soesterin in ihrem Zuhause im Vogelerweg auf. Der unbekannte Mann gab sich als Vertreter der Pflegeversicherung aus. Auch er forderte eine unbezahlte Rechnung in bar zu begleichen. Der Betrüger verstrickte sich, die Seniorin traute dem Mann nicht. Der unbekannte Mann verließ die Wohnung ohne Geldübergabe. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: schlanker Mann, circa 30 Jahre alt, etwa 1,75 m bis 1,80 m groß, kurze, blonde Haare, er trug einen Mundschutz (OP-Maske) und sprach akzentfrei Deutsch.

Des Weiteren wurde am gestrigen Dienstag, gegen 14 Uhr, eine 78-Jährige Anröchterin von einem Telefonbetrüger überrascht. Der unbekannte Mann gab sich als Polizeibeamter aus und forderte eine Kaution im fünfstelligen Bereich für ihre Enkeltochter nach einem tödlichen Verkehrsunfall. Die Anröchterin war misstrauisch und legte auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell