POL-GM: Vom Unfallort geflüchtet - Polizei stellt Führerschein sicher

Reichshof (ots) - Einen Zigarettenautomaten in Reichshof-Windfus haben Kriminelle in der vergangenen Nacht (22. Dezember) leergeräumt. Es handelt sich um den Automaten in der Hochwaldstraße. Um 4:10 Uhr wurde der aufgehebelte Automat entdeckt; Unbekannte hatten die Zigaretten daraus gestohlen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

