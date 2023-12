POL-GM: Automat geknackt

Reichshof (ots) - An der Eckenhagener Straße Ecke Allenbacher Straße haben Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch (19./20. Dezember) einen Zigarettenautomaten aufgehebelt. In der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 8.15 Uhr brachen sie den Automaten gewaltsam auf. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

