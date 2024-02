Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Versuchter Einbruch in Kiosk

Soest (ots)

In der Nacht des 13. Februars, gegen 03:00 Uhr, wurde versucht in ein Kiosk am Ulrichertor einzubrechen. Das gesamte Gelände war umzäunt. Die bisher unbekannten Täter hebelten das Eingangstor auf, um auf das Gelände zu gelangen. An der Zugangstür zum Kiosk wurden ebenfalls Hebelspuren festgestellt. Die Tür wurde jedoch nicht geöffnet. Es ist nicht geklärt, ob der Einbruchsversuch erfolglos blieb oder die Täter bei ihrer Tat gestört wurden. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren am Tatort und wertet noch Videodateien einer Überwachungskamera aus. Zeugen die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

