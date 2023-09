POL-HB: Nr.: 0567 --Polizei begleitet Heimspiel

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Albrecht-Roth-Straße Zeit: 23.09.23, 10.30 Uhr In Bremen-Vegesack stürzte am Samstagvormittag ein Baugerüst ein. Ein Arbeiter wurde hierbei lebensgefährlich verletzt. Das etwa acht Meter hohe Gerüst stand an einem Rohbau in der Albrecht-Roth-Straße. Aus bisher ungeklärten Gründen fiel die Konstruktion in sich ...

