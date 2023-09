Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0566 --Baugerüst stürzt ein - Mann lebensgefährlich verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Albrecht-Roth-Straße Zeit: 23.09.23, 10.30 Uhr

In Bremen-Vegesack stürzte am Samstagvormittag ein Baugerüst ein. Ein Arbeiter wurde hierbei lebensgefährlich verletzt.

Das etwa acht Meter hohe Gerüst stand an einem Rohbau in der Albrecht-Roth-Straße. Aus bisher ungeklärten Gründen fiel die Konstruktion in sich zusammen und verletzte zwei 39 Jahre alte Handwerker. Einer musste von der Feuerwehr aus den Trümmern geborgen werden und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Kollege wurde schwer verletzt und ebenfalls in ein Klinikum gebracht. Um auszuschließen, dass sich doch noch weitere Personen in den Trümmern befanden, suchten Spezialhunde der Freiwilligen Feuerwehr Lemwerder die Örtlichkeit noch einmal vorsorglich ab.

Ein Außendienst des Gewerbeaufsichtsamtes erschien vor Ort und übernahm die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell