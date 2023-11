POL-PDNW: Fahrzeugkontrolle - Fahrzeugführer mit 2,36 Promille unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) - Der bislang unbekannte Fahrer eines kleinen weißen Pkw befuhr am Sonntag (19.11.2023), gg. 14.00 h, die Weinstraße in Neustadt-Diedesfeld. Zwischen der Kreuz- und Kirchwiesenstraße kollidierte der Pkw mit einer Hausfassade, die hierbei beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer hielt kurz auf einem nahegelegenen Parkplatz an um den Schaden anzuschauen, setzte allerdings danach seine Fahrt fort. ...

mehr