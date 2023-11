Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf

Ellerstadt (ots)

Am Sonntag, den 19.11.2023, gegen 11:45 Uhr, konnte ein 26-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim in Ellerstadt, Akaziensiedlung, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stelle sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergab ein Atemalkoholtest den Wert von 0,92 Promille. Der betreffende Fahrzeugführer versuchte zuvor, auf der L527 in Fahrtrichtung Maxdorf, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Dabei gefährdete er einen - bislang unbekannten - BMW-Fahrer. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

