POL-PDNW: Grünstadt - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Grünstadt

Der 33-jährige Geschädigte stellte seinen PKW am 15.11.2023 um 21:00 Uhr auf Höhe der Dr.Hans-Böckler-Straße 20 in 67269 Grünstadt ab. Als er am nächsten Morgen um 09:00 Uhr losfahren wollte, bemerkte er einen Schaden am vorderen linken Radkasten. Der Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf etwa 1000 Euro. Der unbekannte Fahrer und Unfallverursacher muss den PKW des 33-Jährigen vermutlich beim Vorbeifahren touchiert und beschädigt haben. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Tathergang haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

