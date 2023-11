Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Verkehrsunfallflucht

Grünstadt (ots)

Am Freitag, den 17.11.2023 um 21:35 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit seinem PKW den Westring in Grünstadt in Richtung Nordring. Im Kreuzungsbereich zur Tiefenthaler Straße missachtete ein zunächst unbekannter PKW-Fahrer die Vorfahrt des 24-Jährigen, fuhr in den Kreuzungsbereich und kollidierte mit dem PKW des 24-Jährigen. An dessen Fahrzeug entstand Sachschaden am hinteren rechten Radkasten und die Windschutzscheibe zerbrach. Der unbekannte Fahrer und Unfallverursacher setzte daraufhin seine Fahrt ohne anzuhalten bzw. einen Personalienaustausch zu ermöglichen fort. Die Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt konnten im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme das Kennzeichen des Unfallverursachers an der Unfallörtlichkeit feststellen. Dies muss zuvor durch den Unfall von dessen PKW abgerissen worden sein. An der Wohnanschrift des 19-jährigen Halters konnte dieser angetroffen werden. Am Fahrzeug konnten korrespondierende Beschädigungen festgestellt und dokumentiert werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

