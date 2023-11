Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Zeugen gesucht: Eingeschlagene Heckscheibe eines PKWs

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

Am 17.11.2023 im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 20:17 Uhr parkte die 58-jährige Geschädigte ihren PKW, einen weißen Renault Clio, ordnungsgemäß auf einem Parkplatz im Östlichen Graben in Grünstadt. In der Zeit wurde die Heckscheibe durch noch unbekannte Täter eingeschlagen. Die Frau fuhr bei Feststellen des Schadens umgehend zur Polizeiinspektion nach Grünstadt und erstattet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Tathergang haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell