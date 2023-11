Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht - Pkw fährt gegen Hauswand

Neustadt/Weinstraße (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines kleinen weißen Pkw befuhr am Sonntag (19.11.2023), gg. 14.00 h, die Weinstraße in Neustadt-Diedesfeld. Zwischen der Kreuz- und Kirchwiesenstraße kollidierte der Pkw mit einer Hausfassade, die hierbei beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer hielt kurz auf einem nahegelegenen Parkplatz an um den Schaden anzuschauen, setzte allerdings danach seine Fahrt fort. Der Mann wird als ca. 45 Jahre alt, schlank, mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Er trug eine gelbe Regenjacke. Der weiße kleinere Pkw hatte die Ortskennung "OG" für Offenburg. Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer bzw. dem Pkw geben können. Diese werden gebeten sich telefonisch unter 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de bei hiesiger Dienststelle zu melden.

