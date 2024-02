Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Welling, Schulstraße (ots)

Im Zeitraum vom 15.02.2024, ca. 08:00 Uhr bis 15.02.2024, 15:55 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Schule in Welling. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer parkte links neben einem ebenfalls parkenden, schwarzen, PKW, VW-Tiguan aus und beschädigte den VW nicht unerheblich im Bereich der Fahrerseite. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 1500.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell