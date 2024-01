POL-VDMZ: Mainz, A60, Verfolgungsfahrt unter Alkoholeinfluss

Bad Kreuznach (ots) - Am Donnerstag, den 11.01.2024, kam es gegen 12:15 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz kurz vor der Anschlussstelle Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Gliederzug, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Zu dem Unfallzeitpunkt gab es an der Unfallörtlichkeit einen Stau. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die ...

mehr