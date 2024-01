Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der A61

Bad Kreuznach (ots)

Am Donnerstag, den 11.01.2024, kam es gegen 12:15 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz kurz vor der Anschlussstelle Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Gliederzug, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Zu dem Unfallzeitpunkt gab es an der Unfallörtlichkeit einen Stau. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der LKW-Fahrer das Stauende übersehen hat. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Die Autobahmeisterei Gau-Bickelheim sperrte für die Zeit der Bergungsarbeiten den rechten Fahrstreifen ab. Es entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern. Ein Verkehrsunfallbeteiligter kam zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erbittet mögliche Zeugenhinweise zu dem Unfallgeschehen unter 06701-9190

