Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW schleift PKW mit

A 61/Bornheim (ots)

Ein 57-jähriger Fahrer eines PKW fuhr am 8.1.2024 gegen 20:35 Uhr auf der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Bornheim auf das Heck eines vorausfahrenden LKW´s auf. Sein Audi verkeilte sich dabei unter dem Auflieger des LKW, sodass der PKW mehrere hundert Meter mitgezogen wurde, bis der LKW zum Stehen kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 57-Jährigen Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab fast 0,9 Promille. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten. Der 57-Jährige sowie der 41-jährige Fahrer des LKW blieben unverletzt. Am Audi des 57-Jährigen entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf ca. 7500 Euro schätzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Den Schaden am LKW-Auflieger schätzt die Polizei auf ca. 5000 Euro. Über die an der Unfallstelle herumliegenden Fahrzeugteile fuhr dann noch ein 36-Jähriger mit seinem PKW. An dessen Auto entstand ein Frontschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der 57-jährige Unfallverursacher muss nun mit einem Strafverfahren und dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

