POL-SN: Brand in Mehrfamilienhaus: Polizei Schwerin ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen

Schwerin (ots) - In Schwerin wurde gestern eine 90-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt, eine weitere Frau im Alter von 81 Jahren erlitt hingegen leichtere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 8.55 Uhr an der Neumühler Straße in Schwerin-Neumühle. Ersten ...

mehr