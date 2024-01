POL-VDMZ: LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 63/Bischheim (ots) - Glück im Unglück dahingehend, dass er unverletzt blieb, hatte ein 21-jähriger Fahrer eines PKW, der am 5.1.2024 gegen 17:23 Uhr auf der A 63 in das Heck eines LKW fuhr. Dabei befuhr der junge Mann die A 63 in Fahrtrichtung Mainz, als er in Höhe des Parkplatzes Heuberger Hof unter den LKW fuhr. Sowohl an seinem VW, als auch an dem Sattelzug-Auflieger entstanden Sachschäden in Höhe von jeweils ...

mehr