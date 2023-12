FW Lehrte: Aktualisierung: Hochwasserlage im Bereich der Stadt Lehrte

Arpke (ots) - Die Freiwilligen Feuerwehren Arpke, Sievershausen und Hämelerwald wurden am heutigen Dienstag den 05.12.2023 gegen 16:55 Uhr in dem Bereich der Flutwidde nach Arpke alarmiert. Grund der Alarmierung war ein in brandgeratenes Adventsgesteck in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Das ...

mehr