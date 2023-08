Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelec-Fahrerin gestürzt

Attendorn (ots)

Am Freitag (11. August) hat sich ein Alleinunfall einer 65-Jährigen Pedelec-Fahrerin auf der Biekhofer Straße in Biekhofen ereignet. Dabei befuhr sie die leicht abschüssige Straße. Durch einen Fahrfehler verlor sie die Kontrolle über das E-Bike und stürzte. Die Fahrradfahrerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Pedelec entstand Sachschaden im niedrigen, zweistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell