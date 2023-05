Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 28.5.2023 ereignete sich gegen 13.35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 811 in Sendenhorst. Ein 46-jähriger Münsteraner befuhr mit seinem Pkw die Landstraße und bog in Höhe eines Hotels nach links auf die Straße Bracht ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 57-jährigen Sendenhorster. Dieser befuhr mit seinem Motorrad die Landstraße aus Richtung Sendenhorst kommend. Bei dem Unfall wurden der Sendenhorster schwer und die 39-jährige Beifahrerin des Münsteraners leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den 57-Jährigen und die Münsteranerin in Krankenhäuser. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 9.000 Euro. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell