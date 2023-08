Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 49-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Samstag (12. August) gegen 17:35 Uhr auf der Martinstraße in Olpe ereignet. Eine 18-Jährige befuhr die Straße und musste verkehrsbedingt an dem Kreisverkehr "Martinstraße / Auf der Fohrt" warten. Von hinten näherte sich langsam ein weiteres Auto, der auf den stehenden Pkw auffuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt die 49-jährige Beifahrerin der 20-Jährigen Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

