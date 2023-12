Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Hochwasserlage im Bereich der Stadt Lehrte entspannt sich langsam

Ergänzend zu dem vorhergehenden Bericht kann die Einsatzleitung der Stadtfeuerwehr Lehrte am heutigen Tag eine leichte Entspannung der Hochwasserlage bekannt geben.

Das seit gestern Nachmittag eingesetzte Hochwasserschutzsystem der Region hat den gewünschten Erfolg gebracht und zu einer Entspannung in dem entsprechenden Einsatzabschnitt geführt. Dennoch sind auch weiterhin Kräfte der Feuerwehr und des THW an verschiedenen Punkten im Stadtgebiet Lehrte im Einsatz. In diesem Zusammenhang sind auch weiterhin die Straßen Breite Lade/Falkenstraße, Tiefe Straße/Falkenstraße und Im Tiefenbruch in der Stadt Lehrte aufgrund von Einsatzmaßnahmen gesperrt.

Im Bedarfsfall können von der Bevölkerung auch weiterhin Sandsäcke bei der Feuerwehr Lehrte abgeholt werden. (https://www.lehrte.de/de/aktuelles/feuerwehr-und-thw-im-dauereinsatz-durch-anhaltende-regenfaelle.html).

