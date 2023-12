Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Hochwasserlage im Stadtgebiet Lehrte

Lehrte

Der langanhaltende Regen und die Unwetterwarnung lässt auch das Stadtgebiet Lehrte vor einer Hochwasserlage nicht verschont. In der Zeit von Oktober bis Dezember kam es zu rund 80% des Niederschlages eines regulären Jahres, was dazu führte dass die Regenrückhaltebecken in der Stadt Lehrte bereits zu rund 70% gefüllt waren.

Der nun eingetretene langanhaltende Regen ließ die Pegel in den Bächen zusätzlich steigen und führte somit dazu, dass die Regenrückhaltebecken vollends ausgelastet sind und teilweise übergelaufen sind. Zusätzlich sind Auen über die Ufer getreten und haben teilweise Straßen und Keller überflutet.

Die Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Lehrte sind nun seid den Abendstunden des 22.12. Unwetterbedingt im Einsatz. Zunächst durch einzelne Bäume auf der Straße, hat sich die Lage dann jedoch in den letzten 12 Stunden intensiviert. Seit dem 23.12., 7:48 Uhr ist die Ortsfeuerwehr Lehrte bereits in Unterstützung des THW im Bereich der Schillerstraße und Falkenstraße aktiv. Siehe auch ( https://feuerwehr-lehrte.net/einsatz-der-feuerwehr-lehrte-wegen-starkregen-umfangreiche-massnahmen-zur-wasserumleitung)

Die Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Lehrte setzten nun alles daran, die Anwohner der Stadt Lehrte weiter vor dem Hochwasser zu schützen. Zwar kam es in der Nacht zum 24.12. leider bereits zu den ersten überfluteten Kellern in Ahlten und Lehrte, jedoch wurde am Abend gegen 21:00 Uhr die ELO Gruppe alarmiert und weiteres Personal hinzu gezogen. Sie bildet eine Zentrale Einsatzleitung und Anlaufstelle für kommende Einsätze und entlastet zudem die Regionsleitstelle in Hannover. Zudem wurden rund 2000 Sandsäcke befüllt, weitere werden befüllt und vorgehalten.

Die Stadt Lehrte ruft die Lehrterinnen und Lehrter in Ihrer Pressemitteilung daher auf, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst zu behelfen und die Kellerzugänge in Eigenregie abzusichern. Die Lehrter Feuerwehr steht beratend unter der Telefonnummer 05132/8878-101 zur Verfügung und stellt im Bedarfsfall Sandsäcke zur Verfügung. (https://www.lehrte.de/de/aktuelles/feuerwehr-und-thw-im-dauereinsatz-durch-anhaltende-regenfaelle.html).

Aus den Gebäuden der Feuerwache in Lehrte wird nun die Hochwasserlage weiter koordiniert und in Schichten gearbeitet. Einzelne Abschnitte wurden gebildet, Regenrückhaltebecken durch Umpumpen versucht zu entlasten. Im Bereich der Kleingartenkolonie im Bereich der Ahltener Straße kam es bereits zu einem deutlichen übertreten der Aue. Hier wird in den nächsten Stunden ein Hochwassersystem installiert, um die weiteren Anwohner der Stadt Lehrte weiter schützen zu können.

(stand 24.12. 11:00 Uhr)

