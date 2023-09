Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Feuerwehren Hämelerwald und Röddensen retten Papagei "Coco" nach missglücktem Ausflug

Lehrte (ots)

Der Papagei "Coco" entschied sich für einen Ausflug aus seinem Zuhause, einer nahegelegenen Gartenkolonie in Lehrte. Die Reise trat er allerdings ohne Rücksprache mit seinen Besitzer an, denn dieser vermisste Ihn bereits seit rund 3 Tagen.

"Coco" sei ihm entflogen. "Coco´s" Ausflug nahm jedoch einen dramatischen Verlauf mit glücklichem Ende: Im Bereich der Ahltener Straße in Lehrte verfing sich der Ara "Coco" mit seiner Leine in den Ästen einer Eiche auf rund 20 Metern Höhe. Ein Weiterfliegen war für ihn dann nicht mehr möglich er konnte lediglich durch Rufe auf sich aufmerksam machen. Am Samstag, den 09. September wurde dann gegen 19.40Uhr die auf Tierrettung spezialisierte Ortsfeuerwehr Röddensen durch die Leitstelle zu einem Tierrettungseinsatz alarmiert. Ein aufmerksamer Anrufer meldete den auf ca. 20m Höhe in der Baumkrone festsitzenden Papageien.

Aufgrund der Höhe wurde durch die Feuerwehr Röddensen über die Leitstelle eine Drehleiter für die Befreiung des Vogels zum Einsatzort nachgefordert. Aufgrund dem "Tag der offenen Tür" der Feuerwehr Lehrte wurde die Feuerwehr Hämelerwald dann mit dem Einsatz beauftragt.

Vor Ort angekommen konnte sich dann über die Drehleiter Zugang zu "Coco" geschaffen werden. Zwei Feuerwehrfrauen aus der Ortsfeuerwehr Hämelerwald konnten "Coco" sicher aus dem Baum befreien, unterstützt die Ortsfeuerwehr Röddensen, denn diese besitzen das Notwendige Material zur Rettung von Tieren.

Glücklich, zufrieden und voller Zuversicht konnte "Coco" dann noch eine sichere Fahrt im Korb der Drehleiter auf dem Arm einer Feuerwehrfrau genießen. 'Coco' war spätestens dann auch für die umliegenden Bewohner kein unbekannter mehr. Rund 80 interessierte Bürgerinnen und Bürger vom Straßenrand verfolgten den Tierrettungseinsatz und applaudierten jubelnd als "Coco" dann unverletzt und sichtlich glücklich an seinen Besitzer übergeben werden konnte.

Wir wünschen dem Besitzer und Coco alles Gute!

Im Einsatz befanden sich die Ortsfeuerwehr Röddensen, die Ortsfeuerwehr Hämelerwald sowie die Polizei. Einsatzende war gegen 21.20 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell