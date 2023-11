Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/B311 - Betrunken in Gegenverkehr

Am Sonntag musste eine 29-Jährige nach einem Unfall auf der B311 bei Ulm ihren Führerschein abgeben.

Ulm (ots)

Um 0.50 Uhr war die 29-Jährige mit ihrem Opel in der Erbacher Straße in Richtung Ulm unterwegs. Auf der Höhe des Donautals übersah die Frau übersah wohl eine Baustelle. Nachdem sie mehrere Warnbaken überfuhr, lenkte nach links. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr und streifte einen entgegenkommenden Renault. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 29-Jährige wohl nicht fahrtüchtig war. Ein Alcotest zeigte einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Ein Arzt nahm ihr deshalb Blut ab und die Beamten beschlagnahmten ihren Führerschein. Die Polizei Ulm schätzt den Schaden am Opel auf 5.000 Euro, den am Renault auf 8.000 Euro.

++++2370142 (BK)

