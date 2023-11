Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Ortsfeuerwehr Hämelerwald wird zu Schornsteinbrand gerufen

Hämelerwald

Am heutigen Dienstag, dem 28.11.2023 wurde die ortsfeuerwehr Hämelerwald um 9:06 Uhr zu einem gemeldeten Schornsteinbrand in den Espenweg in Hämelerwald alarmiert. Die gemeldete Lage hat sich kurz nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigt Ein Trupp unter schweren Atemschutz wurde zur Erkundung in das Haus beauftragt und fand einen befeuerten offenen Kamin vor, sowie den Schornstein der sich mittlerweile im Vollbrand befand.

Der eingesetzte Trupp unter schwerem Atemschutz hat dann das Feuer und die Glut aus dem Kamin geräumt und sicher ins freie gebracht. Anschließend wurde das Haus belüftet und vorsorglich mittels Wärmebildkamera auf eine weitere brandausbreitung kontrolliert. Diese hat sich glücklicherweise nicht bestätigt. Parallel konnte der Schornstein selbständig Auskühlen.

Hinzugerufene Schornsteinfeger konnten jedoch nicht prompt vor Ort erscheinen, da sie sich alle in einer Weiterbildung befanden. Aus diesem Grund und damit die Anwohner schnellstmöglich in ihr Haus zurückkehren konnten, übernahm die Feuerwehr dann selbstständig die Aufgabe mittels Kehrwerkzeug den Schornstein auszukehren.

Nach 1,5 Stunden war der Einsatz vor Ort beendet und die Anwohner konnten in ihr Haus zurückkehren.

Der hinzugerufene Schornsteinfeger übernahm dann später die kontrollierende und abschließende ausreinigung des Kamins.

Im Einsatz war die Ortsverkehr Hämelerwald mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften.

