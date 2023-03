Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei stoppt berauschte Fahrer

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Weil sie unter Drogeneinfluss mit ihrem Auto fuhr, hat sich eine Frau aus dem Landkreis am Mittwoch eine Anzeige eingehandelt. Die 34-Jährige war am frühen Morgen in Kaiserslautern in der Burgstraße in eine Polizeikontrolle geraten. Dabei fiel den Einsatzkräften das drogentypische Verhalten der Frau auf. Darauf angesprochen, räumte die BMW-Fahrerin ein, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Die 34-Jährige wurde zwecks Blutprobe zur nächsten Dienststelle gebracht. Die Autoschlüssel wurden an ihren Beifahrer übergeben.

Ein Fahrradfahrer, der in Schlangenlinien unterwegs war, hat am späten Mittwochabend die Aufmerksamkeit eines Polizeibeamten auf sich gezogen. Da sich der Beamte in seiner Freizeit befand, verständigte er eine Streife und folgte dem Radfahrer. Der 57-jährige Mann konnte schließlich wenige Minuten später im Bereich Kottenschanze angehalten und kontrolliert werden. Er war stark alkoholisiert; laut Schnelltest hatte er einen "Pegel" von 1,69 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Er wurde mit zur Dienststelle genommen und musste eine Blutprobe abgeben. Eine Strafanzeige ist dem 57-Jährigen sicher.

Unterdessen war Polizeibeamten während einer Streifenfahrt im Landkreis am Mittwochabend ein Pkw in Fischbach aufgefallen. Sie stoppten den Wagen kurz nach 19 Uhr in der Mühlbergstraße und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Dabei gab der 47-jährige Mann am Steuer direkt zu, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen und am Mittag Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Er musste sein Auto vor Ort stehen lassen, die Schlüssel den Polizisten übergeben und mit zur nächsten Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den 47-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung muss er auch mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. |cri

