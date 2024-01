Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mit fast 1,4 Promille auf Sattelzug geprallt

A 63/Bischheim (ots)

Glück im Unglück dahingehend, dass er unverletzt blieb, hatte ein 21-jähriger Fahrer eines PKW, der am 5.1.2024 gegen 17:23 Uhr auf der A 63 in das Heck eines LKW fuhr. Dabei befuhr der junge Mann die A 63 in Fahrtrichtung Mainz, als er in Höhe des Parkplatzes Heuberger Hof unter den LKW fuhr. Sowohl an seinem VW, als auch an dem Sattelzug-Auflieger entstanden Sachschäden in Höhe von jeweils mehreren tausend Euro. Allerdings stellten die Polizisten bei der Unfallaufnahme auch fest, dass der Mann Anzeichen auf Alkoholkonsum aufwies. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab fast 1,4 Promille. Der 21-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten. Ihn erwarteten nun ein Strafverfahren und der Verlust der Fahrerlaubnis. Da der 21-Jährige zudem angab, dass er einem schnelleren Auto ausweichen musste, erbittet die Polizei mögliche Zeugenhinweise unter 06701-9190.

