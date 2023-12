Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit Sachschaden und Unfallflucht - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Freitag (01.12.2023) hat es gegen 18.25 Uhr in Emsdetten - im Kreuzungsbereich In der Lauge / Bahnhofstraße - auf Höhe des Bahnhofs einen Verkehrsunfall gegeben.

Dabei fuhr nach Zeugenangaben ein weißer Pkw Renault Zoe oder ein ähnliches Modell (amtliches Kennzeichen MS-?), auf einen verkehrsbedingt stehenden Pkw auf. Der graue Opel Mokka hielt vor einer roten Ampel. Das Auto wurde im linken Heckbereich stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Der Wagen des Unfallverursachers wurde nach Zeugenangaben im rechten Frontbereich beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich über die Straße In der Lauge in Richtung Kreisverkehr Mühlenstraße, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und zum Unfallverursacher bzw. der -verursacherin geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572-93 06 44 15.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell