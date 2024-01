POL-VDMZ: Mit über 2,7 Promille über die Autobahn - Polizei sucht Zeugen

A 63/Erbes-Büdesheim (ots) - Einen LKW, der auf der A 63 in Richtung Mainz in Schlangenlinien geführt wurde, meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer am 8.1.2024 gegen 17 Uhr der Polizei. Der LKW konnte durch die Polizei am Anschluss Erbes-Büdesheim von der Autobahn gezogen und am dortigen Mitfahrerparkplatz kontrolliert werden. Dabei stellten die Polizisten beim 59-jährigen Fahrer des LKW Anzeichen auf Drogeneinfluss ...

