POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Lippstadt

Bei einer Beerdigung am Freitag (27.10.2023) kam es zu einem Streit innerhalb der Trauergemeinde in der Kapelle des Hauptfriedhofes Lippstadt. Im Rahmen der anschließenden Auseinandersetzung, die auch mit Kerzenleuchtern und Stühlen ausgetragen wurde, erlitt ein 26-jähriger Mann mehrere Messerstiche. Nach einer Operation im Krankenhaus befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Durch die Einsatzkräfte konnten vor Ort unmittelbar nach Tatausübung drei Verdächtige festgenommen werden. Gegen zwei erhärtete sich der Tatverdacht jedoch nicht. Sie wurden bereits am gestrigen Abend wieder entlassen. Bei dem anderen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27-jährigen aus Hamburg.

Durch die Staatsanwaltschaft Paderborn wurde er mangels Haftgründen am heutigen Mittag entlassen, da er bislang nicht vorbestraft ist und er nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen aus freien Stücken von seinem Opfer abgelassen hat. Vor der Tat sind zudem möglicherweise Provokationen aus dem familiären Umfeld des 26-jährigen Verletzten erfolgt.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein mehrere Jahre schwelender Familienstreitigkeit der Auseinandersetzung zu Grunde.

Die Ermittlungen dauern an und werden durch eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund geführt.

