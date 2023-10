POL-DO: Versammlung in der Dortmunder Innenstadt am 27.10.2023

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1035 Auf der Straße Bärenbruch ist am Donnerstagmittag (26. Oktober) ein sechsjähriger Junge von einem Auto angefahren worden. Er wurde dabei verletzt. Den ersten Zeugenangaben zufolge war eine 23-jährige Dortmunderin gegen 14.35 Uhr mit ihrem Seat in Richtung Marten unterwegs. Auf der Gegenfahrbahn staute sich der Verkehr demnach. Etwa in Höhe der Hausnummer 58 lief plötzlich ein Junge ...

