POL-DO: Fahrkartenkontrolle in der U 44 führt ins Polizeigewahrsam - Diese Haltestelle stand wohl nicht auf dem Fahrplan

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1037

Am Donnerstagabend (26. Oktober) beabsichtigte ein Pärchen aus Dortmund, ohne gültigen Fahrschein, mit der U 44 in Richtung Marten zu fahren. Mit der Fahrscheinkontrolle zeigten sie sich nicht einverstanden und verletzten zwei Kontrolleure sowie einen Fahrgast.

Gegen 21:20 Uhr befand sich die U 44 in Höhe der Haltestelle Wittener Straße in Dortmund Dorstfeld, als die Kontrolleure (25 und 57, beide aus Dortmund) die Fahrgäste aufforderten ihre Fahrkarten vorzuzeigen. Diese Kontrolle, gepaart mit der Bitte die Bahn zu verlassen, passte einem 41-jährigen Dortmunder offenbar gar nicht, da er kein Ticket hatte. In seinem Alkoholrausch entschloss er sich, die beiden Mitarbeiter der DSW anzugreifen und schlug auf sie ein. Wie es sich als Paar gehört, unterstützte seine 40-jährige Lebensgefährtin ihn dabei und verletzte einen 26-jährigen Fahrgast aus Lünen. Dieser wollte den Kontrolleuren helfen, als er die Attacke bemerkte.

Um sich zu verteidigen, musste Pfefferspray gegen das Pärchen eingesetzt werden und es gelang mit vereinten Kräften die Fesselung des 41-Jährigen.

Selbst nachdem die Polizei vor Ort eingetroffen war, zeigte sich das Duo weiter aggressiv. Auch das Angebot, ihm beim Anziehen der zuvor verlorenen Schuhe zu helfen, nutzte der Dortmunder lediglich für einen Tritt nach einem der Polizeibeamten.

Aufgrund ihres Verhaltens erhielten die beiden eine Freifahrt ohne Zwischenstopp in das Polizeigewahrsam. Dort erwartete Sie neben einem Aufenthalt bis zur Ausnüchterung auch unter anderem die Fertigung von Strafanzeigen wegen des Verdachtes der Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Die beiden verletzten Mitarbeiter der DSW 21 wurden zunächst vor Ort versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

