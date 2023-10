POL-DO: Sechsjähriger Junge in Dortmund-Marten angefahren

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1033 Am heutigen Tag kam es auf der Lütgendortmunderstraße Höhe Hausnummer 10 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach jetzigem Kenntnisstand fuhr ein 48-Jähriger aus Dortmund gegen 11 Uhr die Lütgendortmunder Straße in östliche Richtung. In Höhe Hausnummer 10 kam er aufgrund eines medizinischen Notfalls mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem abgestellten ...

