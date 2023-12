Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Schwerer Verkehrsunfall auf BAB 11

Pomellen (ots)

Am heutigen Montagmorgen gegen 05:10 Uhr kam es auf der BAB 11 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer schwer verletzt wurde. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der 27-jährige Fahrer eines Pkw Citroen, ukrainischer Staatsangehörigkeit sowie der 44-jährige polnische Fahrer eines Lkw Scania auf der BAB 11 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs waren. Dabei kam es an der Grenzübergangsstelle Pomellen zum Verkehrsunfall. Der Pkw-Fahrer übersah, dass der vor ihm fahrende Lkw seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt reduzierte und fuhr auf diesen ungebremst auf. Durch die Kollision wurde der 27-Jährige zunächst im Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch durch die Einsatzkräfte vor Ort schnell aus dem Fahrzeug gerettet werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde durch am Einsatzort befindliche polnische Rettungskräfte in ein nächstgelegenes polnisches Krankenhaus zur medizinischen Notversorgung gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell