Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Flucht nach Touchieren beim Ausparken - Zeugen gesucht

Willich (ots)

Am Montag gegen 16:00 Uhr touchierte ein Autofahrer beim Ausparken in Willich auf der Burgstraße ein anderes Auto gleich zweimal. Nachdem der bislang unbekannte Autofahrer gegen das geparkte Auto gefahren war, stieg er aus, um sich den verursachten Schaden anzusehen. Danach stieg er wieder ein und verließ er den Unfallort. Zeugen beschrieben den Mann als ca. 60 Jahre alt, ca. 170cm groß, schmale Statur und Brille. Er hat kurze weißen Haaren und einen Vollbart. Hinweise auf den Fahrer und auf dessen Auto bitte an die Polizei Viersen unter der Tel.: 02162377-0 /JE (1037)

