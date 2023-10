Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: LVR-Patient kehrt nach genehmigten Ausgang nicht zurück - Polizei fahndet

Viersen (ots)

Die Polizei fahndet aktuell nach einem 44-jährigen Mann, der am Montagabend nach einem genehmigten Ausgang nicht in die LVR-Klinik in Viersen-Süchteln zurückkehrte. Gegen den Mann, der unter anderem wegen Betäubungsmitteldelikten verurteilt wurde, hatte ein Gericht die Unterbringung nach § 64 StGB angeordnet. Nach Bewertung der LVR-Klinik geht von dem Mann keine Gefahr aus. Letztmalig wurde der 44-Jährige am Montagabend gegen 19.30 Uhr am Gelände der LVR-Klinik auf der Johannisstraße in Süchteln gesehen. Er ist 1,80 Meter groß, etwa 80 kg schwer und hat kurze schwarze Haare. Bekleidet ist er vermutlich mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hosen, einer grauen Mütze und mit weißen Schuhen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Mann möglicherweise nach Köln unterwegs sein könnte. Hinweise auf den 44-Jährigen bitte an die Kripo in Viersen oder an jede andere Polizeidienststelle. /wg (1035)

