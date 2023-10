Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Einbruch in einen Bauwagen - Zeugen gesucht

Brüggen (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 27.10.23 14:30Uhr und dem 30.10.23 07:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnwagen in Brüggen auf der Brachter Straße. Dieser gehört einem Kindergarten und wird als Lager- und Aufenthaltsraum genutzt. Die Täter hebelten die Tür des Wohnwagens auf und entwendeten diverse Werkzeuge, die jetzt für die pädagogische Arbeit fehlen. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Haben Sie die Tat oder etwas Verdächtiges in diesem Zeitraum beobachten können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter der Tel.: 02162 377-0 /JE (1036)

