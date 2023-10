POL-HK: Pressemeldung zum Reformationstag 31.10.2023

Heidekreis (ots) - 29.10. / Einbruch Schneverdingen: Unbekannte verschafften sich am Sonntagabend, zwischen 21:15 Uhr und 22:00 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Ferienhaus im Krähenbusch. Die Höhe des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen. Die Polizeiinspektion Heidekreis weist ausdrücklich darauf hin, ungewöhnliche oder verdächtige Beobachtungen - vor allem in Wohngebieten - ...

