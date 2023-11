POL-ANK: Autofahrerin nach Unfall bei Spantekow schwerverletzt

Greifswald (ots) - Am heutigen Nachmittag (23.11.2023) gegen 13:15 Uhr wurden die Beamten des PHR Greifswald über einen Verkehrsunfall in Greifswald im Bereich des Karl-Liebknecht-Rings / Wolgaster Straße informiert. Ein Augenzeuge teilte telefonisch mit, dass der Fahrer eines schwarzen Pkw mit hoher Geschwindigkeit mit einer dortigen Ampel kollidierte und dann in ...

mehr