Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrüche in Wohnungen - hoher Diebstahlschaden

Mannheim (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung in U-3 kam es in der Zeit von Samstag, 26.08.23 bis Dienstag, 29.08.23, 21:30 Uhr. Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte über ein Baugerüst und durch Aufhebeln des Badezimmerfensters in die Wohnung eines Ehepaares. Der oder die unbekannte Täter/in oder Täter/innen entwendete hierbei mehrere verschiedene Schmuckstücke im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Zeit von Sonntagabend, 21:30 Uhr bis Dienstag, 29.08.23, 07:20 Uhr in der Forster Straße in Käfertal. Auch hier entwendeten ein/e oder mehrere unbekannte Täter/in/nen Bargeld im fünfstelligen Bereich aus der Wohnung. Zuvor hatten sie die Wohnungstür aufgehebelt und sich so Zutritt zur Wohnung verschafft.

In beiden Fällen haben Spezialisten der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik, die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/174-4444 bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell