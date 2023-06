Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brandereignisse in Alsdorf; Einladung zu einem Pressegespräch

Alsdorf (ots)

In den letzten Monaten kam es in der Gemarkung Alsdorf zu verschiedenen Brandereignissen. Diesbezüglich lädt die Polizei Betzdorf die Vertreter der örtlichen Presse zu einem Gespräch am Dienstag, deb 06. Juni, 14:00 Uhr, in das Polizeidienstgebäude in 57518 Betzdorf, Friedrichstraße 21, ein.

