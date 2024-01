Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit verletzten Personen - Einstündige Vollsperrung der A61

Gau-Bickelheim (ots)

Am Mittwoch, den 10.01.2024 kam es gegen 13 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz, zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bad Kreuznach, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ein 27jähriger Mann mit Wohnsitz in Polen befuhr mit seiner 28jährigen Lebensgefährtin sowie dem gemeinsamen 4jährigen Sohn die A61 aus Richtung Ludwigshafen in Fahrtrichtung Koblenz. Nach der Anschlussstelle Gau-Bickelheim verlor der auf dem linken Fahrstreifen fahrende 27jährige aus bislang nicht geklärter Ursache die Kontrolle über seinen Mercedes, geriet auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte ungebremst mit dem Anhänger eines dort fahrenden Sattelzuggespanns. Dessen 53jähriger Fahrer mit Wohnsitz in Rumänien blieb glücklicherweise unverletzt und konnte sein Fahrzeug auf dem Standstreifen anhalten. Der Pkw des 27jährigen Unfallverursachers geriet ins Schleudern und kam auf dem linken Fahrstreifen an der Mittelleitplanke zum Stehen. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und wurden zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus nach Bad Kreuznach verbracht. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 27jährige Verursacher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Diesem wurde daher eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die A61 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bad Kreuznach für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über die Anschlussstelle Gau-Bickelheim abgeleitet. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 13000 Euro. Beim Pkw des Verursachers dürfte von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen sein.

